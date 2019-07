Fort Boyard : découvrez les prochains candidats !

Le prochain candidat est un youtubeur spécialisé dans la musculation ! Il s’agit de Thibaud Delapart aka Thibo InShape. Sa chaîne comptabilise plus de 6 millions d’abonnés.

La fille du célèbre footballeur et animateur télé David Ginola sera également de la partie. La jeune Carla Ginola est influenceuse, instagrammeuse, youtubeuse, blogueuse mode et a également développé sa propre collection de bijoux. On l’a aperçue dans TPMP en 2017 et dans “Danse avec les Stars” en 2018.

Enfin, du haut de ses 22 ans, Heloïse Martin sera la cadette de l’équipe “Pompiers Solidaires”. Cette jeune actrice est notamment connue pour son rôle dans les films “Tamara”, sorti en 2016 et 2018. Vous l’avez également aperçue dans “Danse avec les Stars” l’année dernière, où elle a terminé 4e de la compétition aux côtés de Christophe Licata.