"Fort Boyard" : BigFlo & Oli ont du mal avec les vers ! (vidéo)

Le double duo qui fait les beaux jours de Youtube, Bigflo & Oli et McFly & Carlito, vivent leur rêve d'enfant en participant pour la première fois à Fort Boyard !

Mais qui dit "Fort Boyard" dit forcément : passage au fameux restaurant de Willy Rovelli ! Une épreuve compliquée pour les rappeurs Toulousains qui ont des hauts le cœur en découvrant le menu : céréales de vers séchés et lait de jument fermenté. Si Carlito prend sa mission à bras le corps et se met à engloutir le repas, ses comparses sont plus réfractaires et goûtent du bout de la cuillère.

Vont-ils réussir à obtenir la clef ? Réponse en image, et en avant-première :