Découvrez la dernière équipe de l'été à Fort Boyard !

Pour ce dernier rendez-vous au Fort, Olivier Minne a misé sur une équipe aux multiples atouts.

Parmi les candidats, trois débutants en la matière : Chloé Nabédian, journaliste et animatrice TV et Thierry Beccaro, comédien et animateur. Le vécu particulier de Raquel Garrido, chroniqueuse TV et avocate, apportera un élément essentiel à son équipe : la persévérance.

Humoriste et comédien, Patrick Bosso, ainsi que Enora Malagré, animatrice TV et radio, ont décidé de revenir au Fort. L’un la sagesse, l’autre l’énergie, ces deux personnalités ont plus d’un tour dans leur sac.

Candidat pour la troisième fois, Laurent Maistret saura faire valoir ses connaissances du Fort. Gagnant de Koh-Lanta en 2014, le jeune mannequin et animateur TV mettra à profit son courage et sa débrouillardise dans les moments les plus difficiles.