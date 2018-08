Changement de vie pour Slimane : sa "grande décision" !

"Concrètement, à partir d'aujourd'hui, plus rien de chelou dans mon corps. Tous les sodas, le gluten, l'huile de palme, les additifs et j'en passe, c'est stop. Je vous donnerai des infos et des petits conseils si ça vous intéresse. Prenez soin de vous."

Vous l’avez compris, le chanteur a décidé de se prendre en main ! Ce n’est pas la première fois qu’il nous parle de santé, en février dernier, le gagnant de The Voice France évoquait déjà les conseils de sa coach dans l’émission Salut les terriens:

"Un jour, ma coach Nathalie m'a dit : 'Tu sais, si tu as envie de dire des choses et que l'on t'écoute, il faut que tu aies la stature de quelqu'un qu'on écoute et arrêter de te protéger avec tes kilos.'"

On salue ses efforts pour mener une vie plus saine et d'encourager ses fans à faire de même.