Attention les tympans, Jeremstar débarque dans Fort Boyard ! (Vidéo)

Cette année, il revient en force pour soutenir la Fondation Tara Océan aux côtés de Jérémy Raffin, Candice Pascal, Candice Boisson, Elsa Esnoult et Sébastien Roch. "Je les adore tous et ils me manquent déjà. On a vécu tellement de choses pendant ce tournage, vous n’avez même pas idée" a commenté le blogueur.

Rendez-vous ce vendredi sur La Une !