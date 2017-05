"Forces spéciales": des soldats loin de chez eux 220 jours par an

Le Dr Hélène Gateau part à la rencontre de personnes qui vivent quotidiennement auprès d'animaux afin de mieux comprendre le lien étroit qui unit l'homme à l'animal. Grâce à son regard d'experte, la vétérinaire décrypte le comportement animal, les particularités de chaque espèce et invite ses interlocuteurs à lui transmettre leur expérience. Hélène partage leur quotidien et recueille leurs confidences. Au travers de leur histoire, une thématique est traitée chaque semaine sous la forme de reportages et de sujets s'intéressant à des profils ou des espèces différentes. Cette nouvelle série adopte une démarche volontairement esthétisante grâce à une réalisation au Canon 5D et à l'utilisation d'un drone.