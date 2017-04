GP F1 Russie : un peu de chance pour Vandoorne ?

Si un duel semble s'être déjà déclaré entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, la course dans le bas du classement n'en est pas moins haletante ! Chaque petit point est précieux ; et à ce petit jeu-là, McLaren n'a toujours pas engrangé le moindre point.

Pire, Stoffel Vandoorne et le seul à avoir vu une fois le drapeau à damiers. Son coéquipiers Fernando Alonso montre des signes d'agacement, et a déjà annoncé qu'il ne serait pas au départ du Grand-prix de Monaco pour aller courir les 500 Miles d'Indianapolis. Lors des essais la semaine passée, Mclaren a néanmoins pu, enfin, boucler quelques tours ! Mais cela sera-t-il suffisant pour gommer une partie du retard technologique ?