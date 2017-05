GP F1 Monaco : Strass, paillettes et vrombissements !

1971, Grand Prix de Monaco, Jackie Stewart sera bientôt sacré champion du monde pour la seconde fois de sa carrière. Dans son sillage, Roman Polanski, grand fan de sport automobile et ami du pilote, nous plonge dans les coulisses de la course la plus excitante du monde, aux côtés de celui qui, grâce à son engagement pour la sécurité des pilotes, s'apprête à bouleverser à jamais le sport automobile. Du repérage du circuit à la victoire finale, Stewart livre ses secrets de course et permet à Polanski de dresser le portrait unique d'un champion à la classe et au naturel incomparables.

Polanski a intégré des images tournées 40 ans après avec son ami Jackie Stewart. Il explique également dans les bonus du DVD qu'il a remonté le documentaire en l'élaguant d'une dizaine de minutes pour une question de rythme. Le documentaire original de 1971 durait 80 minutes. Le film a été projeté en 2013 au Festival de Cannes en présence du réalisateur et de son principal interprète.

Un documentaire incroyable à voir et à revoir ce samedi dès 12h15 sur La Deux, juste avant les essais qualificatifs.