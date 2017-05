GP F1 Espagne : la bonne pour Ferrari ?

Le nouveau règlement devait rééquilibrer les choses ; mais personne du côté de Maranello n'y croyait vraiment. Parce que les changements de règlement qui n'avaient finalement rien apporté ont été légion. Alors quand Vettel et Raikkonen se sont réellement approchés des chronos des Mercedes et que Vettel a même remporté la première course de la saison, ce fut la surprise.