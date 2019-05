Dana International est venue passer un message sur la scène de l'Eurovision 2019

Vous souvenez-vous de l'édition 1998 du grand Concours Eurovision de la Chanson ? Sharon Cohen alias Dana International l'avait remporté.

20 ans après, elle est revenue sur scène lors de la première demi-finale, ce mardi 14 mai, afin de répandre l'amour sur l'immense scène de l'Expo Tel Aviv !

Elle a repris la célèbre chanson de Bruno Mars « Just the way you are », et tout le public s'est embrassé avec la « kiss cam » !

Un chouette à moment à revivre en vidéo.