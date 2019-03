Stéphanie Blanchoud se confie sur la saison 2 d'Ennemi Public

Deux ans se sont écoulés et Chloé a complètement arrêté de travailler pour la police. Des parents viennent demander son aide et font resurgir tout son passé.

Il va y avoir une vraie nécessité de retourner à Vielsart, rouvrir tout un pan de sa vie qu'on a aperçu en saison 1 et dans lequel on va vraiment plonger en saison 2.

On est beaucoup plus en profondeur avec mon personnage, tous les autres personnages.On rentre plus dans leur intimité, leurs souffrances et leurs failles.