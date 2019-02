Les créateurs d'Ennemi Public dévoilent les secrets de la saison 2

La série a été pensée sur plusieurs saisons car, au-delà d’une intrigue policère saisonnière, il y a la grande histoire. Celle de Chloé qui parviendra, peut-être, à sauver sa soeur Jessica. Notre intention était, à la fois, de rendre la série plus sombre, plus "adulte" en quelque sorte que la saison 1 mais également de laisser le temps et l’espace à chaque personnage de se développer plus organiquement.

L’idée de la saison 2 est venue en suivant le fil naturel que nous avions nous-même tissé en fin de saison 1. Nous savions que Chloé serait au centre d’un dilemme : enquêter sur la disparition de Jasmine, c'est enquêter sur sa soeur Jessica et donc mentir à ses collègues et compromettre l’enquête si le mensonge était révélé.