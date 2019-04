Les acteurs d'Ennemi Public coachés par les unités spéciales de la police

Pour une scène particulièrement intense de la saison 2, où les inspecteurs Muller et Charlier doivent faire une intervention musclée dans un espace très confiné, les acteurs ont reçu un coaching exceptionnel.

Dans un désir d'être le plus crédible possible, Stéphanie Blanchoud voulait, et ce dès la première saison, rencontrer de réels hommes et femmes de terrain pour apprendre à leurs côtés.

Découvrez cet entraînement intensif dans l'extrait inédit du making-of (qui sera visible dès le 14 avril sur Auvio) ci-dessous !

Deux épisodes inédits de la saison 2 sont disponibles tous les vendredis à partir de 12h sur Auvio et chaque dimanche à 20h55 sur La Une !