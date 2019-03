Le nouveau générique d'Ennemi Public se dévoile

Alors que la célèbre musique de "Black Pig" du groupe Girls in Hawaii reste de mise, de nouvelles images apparaissent dans le générique planant de la série.

Aux côtés de Stéphanie Blanchoud et Angelo Bison, on découvre notamment le visage de Pauline Etienne qui incarne Jessica, la soeur de Chloé Muller.

C'est en effet Lio Vancauwenberge, chanteur et guitariste des Girls in Hawaii qui compose la musique et pose sa voix sur les images mystérieuses du générique.

Ces quelques instants nous replongent directement dans l'univers si particulier de la série. Le générique est visible en vidéo ci-dessous !

Découvrez deux épisodes inédits de la saison 2 tous les vendredis à partir du 8 mars à 20h sur Auvio et chaque dimanche à 20h55 sur La Une !