La saison 2 d'Ennemi Public dès le 10 mars sur La Une et Auvio

L'attente du public fut longue mais elle se termine enfin ! Ennemi Public revient pour de nouveaux épisodes chaque dimanche à partir du 10 mars à 20h55 sur La Une et Auvio.

Pour cette deuxième saison, l'équipe reste la même, avec aux commandes du scénario et de la réalisation, Matthieu Frances, Gary Seghers, Antoine Bours, Gilles de Voghel, Fred Castadot et Christopher Yates.

Le casting ne connait pas de grands changements. Stéphanie Blanchoud et Angelo Bison sont donc toujours bien présents, ainsi que Jean-Jacques Rausin, Clément Manuel et Philippe Jeusette. Pauline Etienne et Fantine Harduin sont également dans ces épisodes inédits.