L'actualité des acteurs d'Ennemi Public au théâtre, au cinéma et à la télévision

La jeune Mouscronnoise de 14 ans a déjà une belle carrière derrière elle. Révélée à 7 ans dans l'émission "Belgium's Got Talent", elle tourne ensuite pour des réalisateurs comme Michael Haneke ("Happy End"), Philippe Faucon ("Amin") et Daniel Roby ("Dans la brume").

L'actrice s'est donc déjà rendu deux fois au Festival de Cannes et a également été nommée pour le Magritte du meilleur espoir féminin. Elle a été choisie par les créateurs de la série pour devenir Jasmine, petite fille disparue en saison 1.

On la découvrira prochainement dans le nouveau film de Fabrice du Welz, "Adoration", aux côtés de Benoît Poelvoorde. Elle tournera également dans "Lili et le fantôme" de Bruno Mercier et "C'est de famille" de Elodie Lelu.