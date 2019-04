Jean-Jacques Rausin: "On a mis tout notre coeur dans cette saison d'Ennemi Public"

On est plus proche des personnages dans cette saison 2, on les approfondit beaucoup plus. On en sait bien plus sur eux. Si on a aimé les personnages en première saison, on les aimera encore plus dans celle-ci.

Il y a aussi beaucoup plus d'action, on a des combats, des poursuites ... On s'est amusés comme des enfants en tournant cette saison, et j'espère que ça se voit. Il y a aussi de belles découvertes, des nouveaux personnages et des endroits surprenants.

On y a mis tout notre coeur, on a été à fond, ça en vaut vraiment la peine.