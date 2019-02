"Ennemi Public" : rediffusion de la saison 1 sur La Deux en attendant la saison 2 !

Dans cette deuxième saison, le casting ne connait pas de grands changements à priori. Stéphanie Blanchoud et Angelo Bison sont donc toujours bien présents, ainsi que Jean-Jacques Rausin, Clément Manuel et Philippe Jeusette. Pour ce qui est des nouvelles têtes, on peut apercevoir Pauline Etienne dans ses premières images.

Tous les mardis à 20h25 et ce à partir du 19 février, (re)découvrez "Ennemi Public" saison 1. Également disponible en Binge waching du 17 février au 28 avril sur Auvio.