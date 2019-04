Angelo Bison explique son personnage de Guy Béranger dans Ennemi Public

Si vous avez aimé la saison 1, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas la deuxième parce que je pense qu'on a été plus loin. On a surtout été plus loin dans les personnages.

Il y a l'apparition de nouveaux personnages comme Jessica, jouée par Pauline Etienne, une merveilleuse comédienne. Il y a un tout nouvel univers dans cette saison 2. Tout l'équipe y a mis tellement d'envie. Quand on a tourné cette saison, on avait l'impression de faire du bon boulot et je pense que ça se sent à l'écran.