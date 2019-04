5 raisons de se faire un marathon Ennemi Public sur Auvio

Depuis la saison 1, Ennemi Public s'est faite remarquer par la critique internationale, notamment en récoltant de prestigieux prix, comme le MIP Drama Award à Cannes en 2016. Angelo Bison a quant à lui reçu le prix du meilleur acteur au Festival Series Mania.

De plus, la série a été vendue sur de nombreux territoires étrangers. Plus de cinquante pays diffusent en effet Ennemi Public dans le monde. La Belgique a du talent, et celui-ci rayonne de façon mondiale grâce à des séries comme Ennemi Public.