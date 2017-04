Engrenages : les quatre derniers épisodes de la saison 4 !

A la DPJ, l'équipe du capitaine Berthaud commence à se méfier des réactions de son patron, le commissaire Herville. Surtout depuis qu'il brigue, en secret, le poste de directeur de l'antiterrorisme. Le timing est dangereux et d'autant plus que les policiers sont sur le point de démanteler les réseaux kurdes de trafic d'armes et de faire le lien entre ces derniers et les mouvances d'ultra gauche. Après l'explosion de la voiture du caïd Johnny Jorcal, sous les yeux de Pierre Clément, l'avocat réalise qu'il est en train de flirter avec des clients de plus en plus dangereux...