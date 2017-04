Engrenages : quand la réalité rattrape la fiction !

La sixième et avant-dernière saison de la série à succès (vendue dans 70 pays) commencera par la découverte d'un tronc humain dans un sac de sport retrouvé dans des encombrants. La showrunner Anne Landois explique à Libération qu'elle n'a pas voulu parler des attentats et de terrorisme. "Notre but n’est pas de coller à l’actualité. Une partie de l’histoire se déroule en Seine-Saint-Denis et aborde le sujet des relations compliquées entre la police et la population, et à l’intérieur même de la police. De ce point de vue, c’est presque la réalité qui rattrape la fiction." explique-t-elle. Le rapprochement avec la récente affaire Théo est en effet vite fait.

