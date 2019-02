"Engrenages" : Gilou interpellé, Zak toujours en fuite

Zak est toujours en fuite. Pour tenter de le coincer, Laure et ses coéquipiers font appel à leur indic, Djibril Merini. Ils mettent en place un plan, espérant que Zak sortira enfin de sa planque. Joséphine commence à aller mieux et remonte la pente. Désignée à son insu par maître Edelman, elle prend la défense d'un certain Tarek Ziani, un milliardaire libyen. Celui-ci est accusé d'avoir violenté ses domestiques. Mais derrière Ziani, ce sont bien les intérêts financiers de la Libye et de la France qui sont en jeu. L'affaire s'avère complexe pour le juge Roban, qui s'occupe du dossier avec Carole Mendy...