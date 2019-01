"Engrenages" est de retour avec sa saison 5, la plus intimiste !

"Jusqu’à présent, on partait d’une histoire policière […] Et finalement, on avait des histoires très intéressantes au niveau du polar ; mais ça nous forçait un peu à mettre de côté la psychologie de nos personnages." analyse-t-elle dans Toutelatélé, avant d’expliquer ce qui change dans la saison 5.

"Le travail que j’ai voulu faire était de partir d’abord des personnages. Ça a été un travail beaucoup plus posé. On avait envie de faire quelque chose sur le thème de la famille, à la fois qu’on s’invente, des liens du sang, des liens de cœur, etc. Et ce travail en profondeur sur la psychologie des personnages nous a donné l’élan et a permis d’avoir comme moteur premier ce qui était constitutif de nos héros et non plus l’intrigue. Ils travaillent, ils suivent l’intrigue, mais on est avec eux tout le temps parce qu’on sait où ils en sont et ce qu’ils vivent intérieurement."