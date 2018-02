Comment "Engrenages" a acquis le statut de meilleure série française ?

Diffusée aux quatre coins du globe

"Engrenages" est un petit phénomène à elle seule. La série qui a reçu en 2015 l'International Emmy Award de la meilleure série dramatique a tout de même réussi l’exploit d’être vendue dans près de 70 pays !

Angleterre, Allemagne, Suisse, USA, Japon, Australie et bien évidemment chez nous, les enquêtes croisées d’un procureur, une capitaine de police, un juge et une avocate séduisent. Mais pourquoi ? Voici 4 raisons, une liste non exhaustive...