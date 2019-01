Audrey Fleurot explique le succès de "Engrenages"

"Au début, elle semblait surtout ambitieuse et prête à tout pour réussir. Petit à petit, on l’a fait évoluer, la mettant en situation d’échec, de vulnérabilité, pour la rendre plus intéressante et empathique." raconte son interprète dans Le Parisien.

Des personnages complexes qui ne se résument pas à "bon" ou "mauvais", une des premières raisons qui justifie la longévité de la fiction policière, tandis que l’actrice souligne l’audace des premiers rôles féminins, le sien et celui de la capitaine de police jouée par Caroline Proust.

"Il s’agit de deux femmes qui font passer leur travail avant tout le reste, à l’opposé des femmes que l’on retrouve généralement dans les fictions françaises, qui ont une vie de famille, des problèmes domestiques, etc. En fait, nos rôles sont masculins mais transposés au féminin. On n’a jamais renoncé à cet ADN."