Découvrez les premiers pas de Gabriel de Koh Lanta en tant qu'acteur !

Après la diffusion de Koh-Lanta, où il est arrivé jusqu'à la fameuse épreuve des poteaux, le jeune Namurois a contacté nos équipes. Il rêvait de prendre part à l'une des séries télévisées de la RTBF.

Après un casting prometteur, il a été pris pour un petit rôle qui lui colle littéralement à la peau, celui d'un policier... son métier dans la "vraie" vie !

"J’espère que ce ne sera pas la dernière fois que je tourne dans une série. Si on me propose un rôle plus conséquent, je n’hésiterai pas, car j’adore ça" a-t-il confié dans La Meuse.