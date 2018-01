Cyber-harcèlement chez les jeunes : des chiffres inquiétants

Le cyber-harcèlement chez les jeunes est un problème croissant. Les chiffres parlent d’eux-mêmes…

D’après l’UNESCO, entre "2010 et 2014, la proportion d’enfants et d’adolescents âgés de 9 à 16 ans ayant été exposés au cyber-harcèlement était passé de 8 à 12%, en particulier chez les filles et les enfants les plus jeunes."

Tandis qu’une enquête de Child Focus révèle que "1 jeune Belge sur 3 (34,3 %) a déjà été victime de cyber-harcèlement, 1 sur 5 (21,2 %) reconnaît avoir été cyber-harceleur, et 76 % des 12-18 ans ont été témoins d'une situation de cyber-harcèlement sans y être impliqués activement" rapporte Le Vif en 2014.