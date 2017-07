Travailler à l'étranger, une bonne idée ?

Située au Nevada, Las Vegas est la ville de tous les excès avec ses casinos, ses palaces géants et ses restaurants. La gastronomie et le talent culinaire français y sont reconnus et appréciés. Alain Ducasse, Pierre Gagnaire et Joël Robuchon ont leur adresse sur le boulevard principal de la ville. Si le rythme et la quantité de travail sont importants, cela ne fait pas peur aux jeunes ambitieux qui veulent gravir rapidement les échelons... C'est le cas de Thibaut et Johan. Ils ont décroché, il y a peu, un contrat chez le chocolatier Jean-Marie Auboine qui fournit les palaces en douceurs sucrées.