Supermarchés : la bataille des centres-villes

Le développement des supermarchés et de leur offre globale dans les années '80 en bordure des villes, a entraîné la fermeture en série des petits magasins alimentaires de proximité. Aujourd'hui, au sein des grandes enseignes, la tendance est plutôt de réinvestir les centres-villes. Pourquoi ? Tout simplement parce que de plus en plus, les citadins délaissent leur voiture pour se ravitailler. Face aux "nouveaux" besoins exprimés par les citadins, les enseignes de la grande distribution ont rapidement répondu par des concepts de proximité et se livrent actuellement une bataille sans merci...