Dossiers d'été donne l'alerte au mercure !

Pourtant en 2007, l’Organisation Mondiale de la Santé l’a classé parmi les 10 substances les plus toxiques avec l’arsenic, le plomb et l’amiante. Quelle que soit sa dose, sa forme, ou son état chimique, le mercure est nocif, notamment parce qu’il s’évapore facilement et que ses vapeurs sont très vite assimilées par notre organisme. Ce qui n’est visiblement pas sans conséquences…

Selon les scientifiques, la toxicité du mercure attaque principalement les fonctions cérébrales. Des études font désormais le lien avec des maladies neurologiques comme Alzheimer ou la sclérose en plaques.