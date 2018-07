Noix de coco: enquête sur l'or blanc des tropiques

L'huile de coprah est aussi utilisé en savonnerie et cosmétique. Nutritive et hydratante, la noix de coco est déclinée en crème, en lait ou en huile pour le corps et les cheveux. Le célèbre monoï, utilisé au quotidien dans le pacifique, est obtenu après macération des fleurs de Tiaré dans de l'huile de coprah. On l'aime pour sublimer nos bronzages ...

Mais attention peaux sensibles: l'huile de coco provoquerait des irruptions cutanées!