Pourquoi les chinois investissent-ils toujours plus en Europe?

De Versailles au Mont Saint Michel en passant par Paris, ils sont les touristes les plus nombreux et les plus dépensiers. Des Chinois très attirés par le patrimoine mais aussi par le quotidien. Ils rachètent aussi supérettes, pressings et commerces. L'enquête tente de comprendre pourquoi les milliardaires de Shangaï ou de Canton misent-ils à ce point sur nos voisins français.