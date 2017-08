Le secret de Primark pour casser ses prix

Chaque ouverture fait l’événement, et pour cause, des prix défiant toute concurrence et des vêtements toujours à la pointe de la mode, surfant sur le succès des franchises comme Disney ou encore Harry Potter, sont à la clé. La moyenne de prix pour un vêtement est de 5 euros. Mais quelle est la qualité de ces vêtements ? Où sont-ils fabriqués ? Et quelles sont les méthodes utilisées pour casser les prix ?