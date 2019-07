Le saviez-vous ? Les Tupperwares ont participé à l'émancipation des femmes !

75 ans après son invention, la popularité de Tupperware ne faiblit pas. On a encore tous au fond de notre placard (ou celui de nos mères, ou de nos grands-mères) ces petites boîtes en plastique légendaire. Et si vous pensez que ces boîtes ne sont qu’antiquités et que les réunions Tupperware sont révolues : vous faites erreur ! Aujourd’hui, rien qu’en France, 32.000 conseillères organisent des ateliers culinaires à travers l’hexagone. Dans ce documentaire conso signé Marie Halopeau, vous suivrez notamment Delphine, Martine, Elise et Loïc, qui exercent le métier de conseillers culinaires.