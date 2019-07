Dossiers d'été : vous saurez tout, tout, tout sur l'ananas !

Alors que le premier épisode nous faisait découvrir l’envers du décor des livraisons de pizzas, ce deuxième épisode est consacré à l’ananas : en 2017, la production mondiale d’ananas a atteint 30 millions de tonnes. C’est le deuxième fruit exotique le plus cultivé après la banane. D’ailleurs, en quelques années, le Costa-Rica est devenu le premier exportateur mondial d’ananas. La culture intensive est devenue une manne pour les multinationales avec de graves conséquences sur l’environnement et les populations locales. A côté de ça, des variétés d’ananas plus anciennes font leur grand retour comme le pain de sucre bio. Cette espèce est cultivée dans de petites exploitations d’Afrique de l’Ouest.

Longtemps considéré comme un fruit exotique rare, comment l’ananas s’est-il imposé dans nos assiettes ? A-t-il réellement des effets bénéfiques pour notre santé comme le prétendent certains revendeurs ? Fait-il vraiment maigrir ? Faut-il se méfier des ananas prédécoupés en grandes surfaces ? Est-il bourré de pesticides ?

Benjamin tentera de répondre à ces questions dans ce nouveau documentaire conso, lundi 8 juillet à 22h20 sur La Une… ou sur Auvio !