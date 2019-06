"Dossiers d'été" avec Benjamin Maréchal : voici le programme !

Le 1er juillet, l’envers du décor des livraisons de pizza : Pour le premier “Dossiers d’été”, Benjamin vous propose de partir à la découverte de la livraison à domicile… et plus particulièrement de la pizza, puisqu’il s’avère que c’est le produit le plus livré. Le marché de la livraison à domicile, quant à lui, est en plein boom, avec des services comme Uber, Takeway, Deliveroo… Nous irons donc dans les coulisses de Domino’s Pizza pour ce premier décryptage de l’info conso de l’été.

Le 8 juillet, on saura tout, tout, tout sur l’ananas ! Pour le deuxième épisode, les “Dossiers d’été” nous plongerons dans l’univers vitaminé de ce délicieux fruit qu’est l’ananas ! Longtemps considéré comme un fruit exotique rare, comment l’ananas s’est-il imposé dans nos assiettes ? A-t-il réellement des effets bénéfiques pour notre santé comme le prétendent certains revendeurs ? Fait-il vraiment maigrir ? Faut-il se méfier des ananas prédécoupés en grandes surfaces ? Est-il bourré de pesticides ? Benjamin tentera de répondre à ces questions dans ce deuxième documentaire conso !

Le 15 juillet, l’histoire du rosé : Le rosé, star de l’été … Mais pas que ! Alors que l’on constate une tendance générale à la baisse du côté des ventes de vin rouge et blanc, les ventes de vin rosé, elles, se portent plutôt bien et auraient même tendance à augmenter partout dans le monde. L’une des explications de ce phénomène serait l’acquisition par l’acteur américain Brad Pitt d’un domaine en Provence et de la commercialisation de son produit… Entre France et Etats-Unis, ce troisième épisode des Dossiers de l’été nous racontera l’histoire du rosé !

Rendez-vous chaque lundi à 22h20 sur La Une ou sur Auvio, pour les “Dossiers de l’été”, du 1er juillet au 19 août.