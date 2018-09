Des mutants dans votre assiette

1996, Edimbourg, le premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte voit le jour ! Avancée technologique majeure !

Le clonage a été effectué à partir de glandes mammaires; la brebis s'appellera donc Dolly en hommage à Dolly Parton, chanteuse américaine à la poitrine avantageuse. Mais pour la brebis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille ! Vieillissement prématuré, arthrite, maladie des poumons et euthanasie!

Clonage ... une pratique à l'éthique discutable ! Il entraîne nombreuses souffrances animales ; Fausses couches, mises bas difficiles, morts précoces et malformations. On a vu des veaux à trois pattes et des animaux à deux têtes !