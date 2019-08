Ce que nous cachent les soupes industrielles !

Le saviez-vous ? Le belge est l’un des 3 plus gros mangeurs de soupe (industrielle) en Europe avec 25,3 litres par personne et par an ! Nous sommes classés derrière l’Allemagne (45 litres) et l’Italie (28 litres), mais devant les Pays-Bas (18 litres) et la France (15 litres).

C’est donc un fait : nous raffolons des soupes et autres potages en carton bon marché.