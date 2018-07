Caviar et Tarama les oeufs de poisson c'est bon

Les grains de caviar sont plus ou moins translucides et leurs couleurs varient selon les variétés. Le plus prestigieux, est le célèbre Beluga, des gros grains argentés aux reflets kakis.

Pour faire du caviar, il faut du temps , du savoir faire et des œufs d'esturgeon, gros poisson des mers froides ou ... d'élevage. La Chine en est le plus gros producteur mais savez-vous qu'il y a sur le marché du caviar belge ? Les poissons sont élevés à Mouscron , les œufs sont récoltés à Turnhout et la famille royale britannique les apprécie !

Mais si le caviar est produit en aquaculture, est-il sain?

"Dossiers d'été" nous éclaire.