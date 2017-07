Brocantes, salles de vente : nos objets valent-ils de l'or ?

Chiner, négocier, faire de bonnes affaires... La passion des brocantes ou vide-greniers augmente dans un contexte de crise où le niveau de vie n'augmente pas. Les brocantes sont d'ailleurs le 3e loisir préféré des Français derrière le cinéma et le football ! Pour certaines familles, c'est une tradition chaque année qui permet de désencombrer la maison et d'arrondir les fins de mois. Cela va des jouets pour enfants aux vêtements pour bébés en passant par les objets de déco, etc. De l'autre côté de la barrière, chez les organisateurs, la concurrence est rude.