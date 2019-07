Brad Pitt et le rosé : les stars du prochain "Dossiers d'été"

Ce regain d’intérêt pour le rosé ne serait pas sans lien avec l’acquisition du domaine du château de Miraval par Brad Pitt et Angelina Jolie. Après l’avoir louée plusieurs années, le couple de stars américaines achète en 2011 cette énorme propriété située dans le Var, qui comprend, entre autres, un domaine viticole de 30 hectares du vignoble de Provence. Et voilà donc Brad Pitt et Angelina Jolie propriétaires des vins de Miraval sous forme d’un partenariat à 50/50 avec le vinificateur Marc Perrin !

Menant – comme toujours - rondement ses affaires, Brad Pitt a participé à la commercialisation de son produit Outre-Atlantique. Aujourd’hui, tous les grands amateurs de vin se l’arrachent. Son magnum de Muse de Miraval, présenté au festival de Cannes cette année, a été adjugé tout récemment à 2600 euros la bouteille lors d’une vente aux enchères organisée au profit de la Fondation GoodPlanet. Ce rosé, qui avait déjà fait parler de lui en recevant une distinction d’un prestigieux magazine américain spécialisé dans le vin, est désormais le rosé le plus cher du monde !

