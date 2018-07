"Booking, voyages à petits prix?" : Enquête sur le site n° 1 de vos vacances

Prix cassés et stress marketing, ces petites mentions qui incitent à réserver très rapidement, les méthodes de Booking sont très efficaces.

Une enquête nous démontre que ces promos d'enfer ne correspondent pas à la réalité et que bien souvent, il est possible d'obtenir un prix plus intéressant que le prix annoncé "le plus bas" en négociant directement avec l' hôtelier.

L'enquête nous apprend également que les prix et la qualité des établissements ne sont pas la base du référencement. Un hôtelier veut-il grimper dans le classement? Il lui suffit de verser une commission plus importante à Booking !