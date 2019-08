"Dossiers d'été" : découvrez le reportage qui a le plus marqué Benjamin Maréchal

Cette semaine, Benjamin vous propose l’un des documentaires qui l’a le plus marqué. Il s’agit de celui sur la viande animale, à voir ce lundi 12 août à 22h20 sur La Une.

Bien-être animal, respect des instincts de base, et rendement respectueux sont-ils compatibles ? Peut-on mettre en place des élevages géants de poules qui soient respectueux des animaux ? En allant à la rencontre de femmes et d’hommes qui inventent un autre élevage respectueux de la nature et des animaux, “Dossiers d’été” mettra bout à bout les initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà et qui pourraient être demain notre mode de consommation.