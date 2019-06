Benjamin Maréchal remplace Anne-Laure Macq à la tête des Dossiers d'été

L’été, la bande des Pigeons cède sa place aux Dossiers d’été pour décrypter l’info conso. Jusqu'à présent pilotée par Anne-Laure Macq, l’émission s’est trouvé un nouveau présentateur. En effet, cette dernière a quitté les antennes (non sans émotions !) en janvier pour mettre ses talents journalistiques et son image au service de la communication des campagnes de CAP48 et Viva for Life.

C’est désormais Benjamin Maréchal qui assurera ce rôle, et les prochaines enquêtes promettent d’être tout aussi percutantes !

Peut-on vivre exclusivement grâce aux nouvelles formes d’économies ? Quelles sont les recettes des pros de la livraison à domicile ? Comment l’ananas, ce fruit exotique rare, s’est-il imposé dans nos assiettes ? Ou encore, y a-t-il un lien entre le mercure et certaines maladies neurologiques ? Les réponses à ces questions et bien plus encore dans les 8 reportages inédits relatifs à la consommation.