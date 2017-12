Anne-Laure Macq présente "Les dossiers de Noël"

Homard, champagne, dinde, bûche de Noël...

En effet, les fêtes sont l'occasion de voir apparaitre sur nos tables des produits de luxe auxquels nous ne sommes pas habitués.

Mais le champagne et le homard à prix cassé, est-ce le bon plan ? " L’idée est de comprendre comment les grandes surfaces arrivent à proposer des produits de luxe 2 à 3 fois moins chers que le prix initial. Et, dans ce cas, peut-on espérer que la qualité aussi soit présente dans l'assiette ? "

"Les Dossiers de Noël vont retracer le parcours des produits, des producteurs jusqu'à l'assiette !"

Dans la première émission, le 20 décembre à 20h20, il sera question des drones qui sont parmi les jouets les plus vendus, du homard qui devient accessible au plus grand nombre et du sapin qui reste indétrônable.

Le 24 et 31 décembre, à 11h15, Anne-Laure parlera de savoureuses dindes, de champagnes à prix cassés, de galettes des rois et de bûches artisanales... quoi que ! " On va voir qu'il y a des produceteurs irréprochables qui respectent le savoir-faire, le choix des produits et les méthodes traditionnelles. A l'inverse, d'autres trichent et s'affirment artisans alors qu'ils travaillent avec des produits industriels !"