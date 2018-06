Anne-Laure Macq à la tête d’une émission quotidienne sur la RTBF !

Manger du quinoa ou des sushis, partir en "vacances insolites", faire des achats dans les duty free, rouler en voiture électrique, etc. sont autant de domaines qui seront passés au crible au cours de l’été dans ce nouveau rendez-vous.

C’est avec un mets incontournable en vacances qu’Anne-Laure ouvre le bal : les glaces !

" On est nombreux à avoir envie d’une glace avec le retour des beaux jours, par contre on ne sait pas toujours ce qu’on mange ! " nous met-elle en garde.

" Les Belges seront nombreux à prendre la direction de la France pour les vacances. Là-bas, le terme artisanal est protégé, on s’attend donc à retrouver un produit de qualité, mais l’enquête va montrer que beaucoup de glaciers qui se disent glaciers artisanaux utilisent des poudres industrielles ! Évidemment ce n’est pas du tout ce à quoi on s’attend quand on nous parle de glace artisanale. "

