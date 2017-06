Hollywood élève la tromperie au rang de sport national

L'histoire d'amour entre Tori Spelling et Dean McDermott a ceci de particulier : ils ont tous les deux trompé leur conjoint respectif pour être ensemble. Alors en couple avec Charlie Shanian et Mary Jo Eustace, les deux acteurs se rencontrent sur le tournage d'Au-delà de la vérité et craquent. Mais Dean semble ne pas s'être arrêté là puisqu'en 2013, une femme du nom d’Emily Goodhand a révélé avoir eu une relation sexuelle avec l'acteur. Depuis, Tori lui a pardonné et le couple est toujours ensemble aujourd’hui et ils ont récemment accueilli leur... cinquième enfant.