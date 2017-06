" Disparue ": série captivante au casting 5 étoiles !

Lyon, fête de la musique, c’est la soirée d’anniversaire de Léa Morel, tout juste 17 ans. Léa et sa cousine, Chris, sortent dans la ville pour assister aux festivités et célébrer l’anniversaire de Léa. Elles passent saluer leurs pères, qui sont frères et restaurateurs. Léa grappille une demi-heure de sortie supplémentaire. Au petit matin, Léa n’est pas rentrée… Quand son frère aîné Thomas arrive sans elle, leur mère déjà inquiète sent que Léa ne rentrera pas. La famille Morel attend. Une attente qui devient insoutenable…