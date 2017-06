Arnaud Ducret et Alix Poisson en couple ?

La comédienne s'explique à nos confrères de TéléStar : "On a bien été obligés d'y penser, tout le monde nous a posé la question !". Elle poursuit : "Même si sincèrement on s'adore, on est très heureux avec nos femme et mari respectifs !".

Chacun heureux en couple

Si l'actrice qui a accouché d'un petit Jules récemment ne dévoile rien de l'identité de celui qui partage sa vie, Arnaud Ducret explique être en couple depuis dix ans avec une certaine Maurine. "Je lui raconte tout, on se parle, on se plaît. Notre histoire d'amour a commencé là", confiait-il.